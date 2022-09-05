ВСУ снова начали обстрел Запорожской АЭС

Уточняется, что как минимум три удара были нанесены по территории ЗАЭС.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать территорию станции с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов 4 сентября. Как сообщают в ведомстве, беспилотник упал в километре от ЗАЭС после потери управления. В Минобороны отметили, что Украина продолжает совершать провокации для создания угрозы техногенной катастрофы, несмотря на присутствие членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.