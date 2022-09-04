Министерство обороны России показало кадры с подбитой техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении. На опубликованном видео можно увидеть автомобильную и бронетехнику, а также противотанковые комплексы Javelin.

В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении. Там они встретили огонь Вооруженных сил России. Украинской армии не удалось прорваться, и они, оставив технику, покинули поле боя.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении украинская армия понесла серьезные потери. По данным ведомства, в ходе боев были ликвидированы свыше 230 бойцов, 23 танка и 27 БМП ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, из-за больших потерь среди бойцов украинской армии больницы Николаевской области переполнены, наблюдается острая нехватка койко-мест и запасов крови.