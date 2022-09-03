Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР

В районе села Константиновка (ДНР) уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, машина подвоза боеприпасов и порядка 30 человек боевого расчета. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

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В 2022 году США поставили Киеву 16 комплексов РСЗО HIMARS. Пресс-служба Министерства обороны РФ неоднократно сообщала о нанесении ударов по установкам и уничтожении некоторых из них, уточняет РБК.

Так, 2 августа в ведомстве рассказали, что с начала спецоперации было уничтожено как минимум шесть установок. 13 августа пресс-служба заявила о том, что ликвидирована еще одна РСЗО этого типа.