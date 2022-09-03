Минобороны заявило об угрожающих России "Байрактарах"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Украина запросила у производителя беспилотников «Байрактар» возможность оснастить их устройством для распыления химических веществ. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Кириллова, в распоряжении Минобороны есть подтверждение того, что Украина сделала запрос турецкому производителю беспилотников о возможности оснащения их «системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров».

Начальник войск также сказал, что заинтересованность Киева в поставках таких аппаратов вызывает обеспокоенность.

При этом он отметил, что такие беспилотники, с учетом дальности полета до 300 км, создают угрозу крупномасштабного применения биооружия на территории России.