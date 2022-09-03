Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу намеревались захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), предприняв попытку высадки в ее районе десанта - более 250 человек на 42 катерах и моторных лодках, часть из них была уничтожена российскими войсками. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС. Второго сентября около 23 часов по московскому времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", - сообщил он.
По данным Конашенкова, по украинскому десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате уничтожено 20 катеров и лодок. Официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российскими войсками уничтожены почти 50 боевиков ВСУ, попытавшихся высадиться а районе ЗАЭС для ее захвата.
"Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка", нанесен удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке, где вышли на берег остатки десанта. По имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 ранено", - рассказал он.