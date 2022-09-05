Япония решила требовать прекращения военных учений РФ на Курилах

Правительство Японии сожалеет о том, что Россия проводит военные учения «Восток-2022» на южной части Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

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«Заслуживает глубочайшего сожаления, что, несмотря на протесты нашей стороны, российская сторона продолжает военные учения на «северных территориях» (японское название южных Курил — «Газета.Ru»)», — сказал Мацуно.

Он заверил, что правительство Японии продолжит требовать от Москвы полной отмены учений и будет внимательно наблюдать за активностью России вблизи ее границ.