Япония решила требовать прекращения военных учений РФ на Курилах

Правительство Японии сожалеет о том, что Россия проводит военные учения «Восток-2022» на южной части Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.
«Заслуживает глубочайшего сожаления, что, несмотря на протесты нашей стороны, российская сторона продолжает военные учения на «северных территориях» (японское название южных Курил — «Газета.Ru»)», — сказал Мацуно.
Он заверил, что правительство Японии продолжит требовать от Москвы полной отмены учений и будет внимательно наблюдать за активностью России вблизи ее границ.
Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. Известно, что в них принимают участие более 50 тыс. человек.