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18 минут назад

Генерал США назвал сокращение поставок передового оружия катастрофой для Киева

RT на русском

Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт написал статью для The Wall Street Journal, в которой заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическим последствиями для ВСУ.

Генерал США указал на предпосылки катастрофы для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале он выразил мнение, что наличие в одном из последних пакетов военной помощи гаубиц 105 мм и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами оружия у НАТО.

«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство», — цитирует его РИА Новости.

Генерал отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для ВСУ, так что ему пора задуматься над переговорами.

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Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО.

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