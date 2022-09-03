Российский военный рассказал о боях в Херсонской области

Российский военнослужащий, находящийся на передовой во время спецоперации на Украине, рассказал «Русской весне» о продолжающихся боях в Херсонской области.

Фото: Alexander Polyakov/ Globallookpress.com Alexander Polyakov/ Globallookpress.com

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают на южном направлении, против них применяют ТОС «Солнцепек», авиация работала фугасными бомбами.

«Они рвутся со стороны Кривого Рога, пытаются. Пехота держит и танкисты наши помогают сильно», — рассказал военный.

Он добавил, что в Петровке произошел прорыв, ВСУ попали в окружение. Российский боец отметил, что активные столкновения происходят с 29 августа.