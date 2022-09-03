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39 минут назад

Российский военный рассказал о боях в Херсонской области

Lenta.ru

Российский военнослужащий, находящийся на передовой во время спецоперации на Украине, рассказал «Русской весне» о продолжающихся боях в Херсонской области.

Российский военный рассказал о боях в Херсонской области
Фото:  Alexander Polyakov/ Globallookpress.com Alexander Polyakov/ Globallookpress.com

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают на южном направлении, против них применяют ТОС «Солнцепек», авиация работала фугасными бомбами.

«Они рвутся со стороны Кривого Рога, пытаются. Пехота держит и танкисты наши помогают сильно», — рассказал военный.

Он добавил, что в Петровке произошел прорыв, ВСУ попали в окружение. Российский боец отметил, что активные столкновения происходят с 29 августа.

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2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Армия,Минобороны России,
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