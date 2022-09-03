Сломавшийся британский авианосец оказался в зоне поражения российских ракет

Сломавшийся британский авианосец HMS Prince of Wales оказался в зоне поражения противокорабельных ракет российского крейсера «Маршал Устинов». Об этом сообщает портал Avia.pro.

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com MOD Russia/ Globallookpress.com

Корабль Военно-морских сил Великобритании вышел из строя перед появлением у побережья Соединенного королевства российского судна.

На борту «Маршала Устинова» находится 16 противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан». Они способны поражать цели на дистанциях до 700-1000 километров, в то время как HMS Prince of Wales оказался всего в 400 километрах от российского крейсера.