ФРГ уже «фактически находится в войне» с Россией, поскольку поставляет оружие Украине, на территории которой проходит спецоперация Москвы. В будущем Берлин может перейти к прямому вооруженному конфликту, написал в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.

Фото: USAF USAF

Шельцель заявил, что Германия фактически участвует в войне с Россией из-за Украины.

«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», — обвинил он.

Экс-главред напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 31 августа в Праге призвал расширить военные способности Евросоюза. Кризис на Украине в Европе используют как предлог для милитаризации, в то время как процесс начался давно. Бюджет Минобороны ФРГ увеличивается с 2015 года, а процедуру приобретения американских истребителей F-35 запустило правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель.

Обозреватель добавил, что согласно планам немецких властей, решающий шаг запланирован на 2025 год, когда военный бюджет страны увеличат на четверть. При этом общие расходы на оборону стран-участниц НАТО уже в 2021 году превышали российские в 18 раз. Позже Североатлантический альянс планирует увеличить этот показатель до 25-кратной разницы со значениями Москвы.