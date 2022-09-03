В Запорожье подняли боевую авиацию из-за наступления ВСУ

Армейская авиация России поднята в воздух после поступившей информации о движении лодок с украинскими боевиками в район Энергодара, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

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По его словам, ночью подтвердилась информация о движении большого количества лодок из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки на юг по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. После этого была поднята авиация. Речь идет об ударных вертолетах Ка-52.