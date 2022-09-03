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26 минут назад

В Запорожье подняли боевую авиацию из-за наступления ВСУ

Елена Прошина

Армейская авиация России поднята в воздух после поступившей информации о движении лодок с украинскими боевиками в район Энергодара, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

В Запорожье подняли боевую авиацию из-за наступления ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ночью подтвердилась информация о движении большого количества лодок из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки на юг по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. После этого была поднята авиация. Речь идет об ударных вертолетах Ка-52.

Ранее в район Энергодара выдвинулось более 20 быстроходных лодок украинских Вооруженных сил. Кроме того, в день приезда делегации международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС диверсанты Украины пытались захватить объект. Две баржи с десантом ВСУ были потоплены в районе Водяного. Около 60 диверсантов на побережье Каховского водохранилища российские военные ликвидировали.

Армия,Владимир Рогов,
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