Украинские военные открыли огонь по Запорожской АЭС

Военные Украины вечером 2 сентября в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.

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Как заявил член главного совета ВГА Владимир Рогов, за два часа в районе атомного объекта было зафиксировано как минимум четыре прилета «тяжелого» вооружения. Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что физически АЭС была нарушена из-за обстрелов. Такие выводы он сделал после того, как посетил Запорожскую атомную электростанцию лично.

1 сентября делегации агентства показали станцию, а также последствия обстрелов украинских Вооруженных сил по территории АЭС. В конце визита на объект Гросси сообщил, что миссии удалось собрать информацию, представляющую некую ценность. При этом представители МАГАТЭ останутся на Запорожской станции и продолжат работу.