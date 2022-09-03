Украинские военные открыли огонь по Запорожской АЭС

Военные Украины вечером 2 сентября в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.
Как заявил член главного совета ВГА Владимир Рогов, за два часа в районе атомного объекта было зафиксировано как минимум четыре прилета «тяжелого» вооружения. Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что физически АЭС была нарушена из-за обстрелов. Такие выводы он сделал после того, как посетил Запорожскую атомную электростанцию лично.
1 сентября делегации агентства показали станцию, а также последствия обстрелов украинских Вооруженных сил по территории АЭС. В конце визита на объект Гросси сообщил, что миссии удалось собрать информацию, представляющую некую ценность. При этом представители МАГАТЭ останутся на Запорожской станции и продолжат работу.
В день приезда делегации МАГАТЭ диверсанты Украины пытались захватить атомную станцию. По данным Министерства обороны РФ, две баржи с десантом ВСУ были потоплены в районе Водяного. Около 60 диверсантов, которые высадились на побережье Каховского водохранилища, российские военные ликвидировали.