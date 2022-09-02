На Украине призвали не ждать скорых побед ВСУ

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призвала соотечественников не ждать скорых побед украинских Вооруженных сил. Она сделала соответствующее заявление в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

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«Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то – вот так он видит – заявляет, что все, уже практически вот (победили – ред.), а потом это все (превращается в – ред.) такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать», — сказала замминистра.

По ее словам, этого не следует делать.

Маляр также обратилась с призывом к СМИ и блогерам не публиковать информацию о ходе боевых действий, кроме той, которую дает Министерство обороны Украины и другие силовые ведомства. Она утверждает, что только военное ведомство видит всю картину целиком, а даже правдивую информацию из других источников «использует враг».

Ранее бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации Российской Федерации украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.