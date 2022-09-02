В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
29 минут назад

Замминистра обороны Украины призвала соотечественников не ждать скорых побед ВСУ

Газета.Ru

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призвала соотечественников не ждать скорых побед украинских Вооруженных сил. Она сделала соответствующее заявление в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

На Украине призвали не ждать скорых побед ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то – вот так он видит – заявляет, что все, уже практически вот (победили – ред.), а потом это все (превращается в – ред.) такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать», — сказала замминистра.

По ее словам, этого не следует делать.

Маляр также обратилась с призывом к СМИ и блогерам не публиковать информацию о ходе боевых действий, кроме той, которую дает Министерство обороны Украины и другие силовые ведомства. Она утверждает, что только военное ведомство видит всю картину целиком, а даже правдивую информацию из других источников «использует враг».

Арестованный корректировщик ВСУ убил росгвардейца и ранил второго

Ранее бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации Российской Федерации украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,В мире,Анна Маляр,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители