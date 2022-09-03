В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

В Британии раскрыли срок использования ядерного оружия

Lenta.ruиещё 1

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд предположил, в какой период в мире могут использовать ядерное оружие. Об этом он высказался в интервью Times Radio.

В Британии раскрыли срок использования ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эллвуд раскрыл срок использования ядерного оружия и допустил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.

«Я подозреваю, хотя ужасно так говорить, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие 10 лет. Я надеюсь это разбудит людей, и они скажут: "Ого, жить станет опасно, что мы будем делать с этим?"» — подчеркнул депутат из Британии.

Армия,Тобиас Эллвуд,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители