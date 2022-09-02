Иран захватил плавучие беспилотники США в Красном море

ВМС США подтверждает, что иранские военные захватили два американских плавучих беспилотника в Красном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: U.S. Army photo by Cpl. DeAndre Dawkins U.S. Army photo by Cpl. DeAndre Dawkins

«Мы знаем о соответствующих заявлениях. Инцидент имел место. Дополнительная информация будет предоставлена при возможности», – заявил представитель пятого флота США.

Уточняется, что в ходе инцидента были захвачены беспилотники Saildrone Explorer. Военно-морские силы Ирана захватили и осмотрели два автономных аппарата, после чего бросили их в безопасном месте.