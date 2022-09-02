Иран захватил плавучие беспилотники США в Красном море

ВМС США подтверждает, что иранские военные захватили два американских плавучих беспилотника в Красном море. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы знаем о соответствующих заявлениях. Инцидент имел место. Дополнительная информация будет предоставлена при возможности», – заявил представитель пятого флота США.
Уточняется, что в ходе инцидента были захвачены беспилотники Saildrone Explorer. Военно-морские силы Ирана захватили и осмотрели два автономных аппарата, после чего бросили их в безопасном месте.
Это не первый подобный инцидент за последнее время. Ночью 29 августа иранский корабль уже пытался украсть американский плавучий беспилотник Saildrone Explorer. Корабль поддержки ВМС КСИР Ирана взял аппарат США на буксир, но подоспевшие американские военные вынудили иранский корабль бросить добычу и отступить.