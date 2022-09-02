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11 минут назад

В Минобороны Дании заявили, что активно помогают странам Балтии на фоне "угрозы" из РФ

ТАССиещё 1

Дания на фоне активности России в Балтийском море отправила на остров Борнхольм истребители F-16 и "весьма активна" в странах Балтии. Об этом в пятницу, выступая на пресс-конференции на шведском острове Готланд, заявил глава Минобороны страны Мортен Бёдсков.

"Дания приняла решение реагировать на российскую активность"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"<...> Здесь, в регионе Балтийского моря, мы видим активность России, и ответом на это должно быть еще более крепкое сотрудничество <...>. Дания, конечно же, приняла решения [реагировать] на российскую активность. Мы заместили F-16 на Борнхольме, мы весьма активны в странах Балтики - там более 1 200 наших военных. Недавно мы приняли участие в патрулировании воздушного пространства Литвы, сейчас участвуем в патрулировании воздушного пространства Польши. В ближайшие дни в Эстонии будут размещены новые войска Дании", - отметил министр.

В качестве ответных мер на российские действия, по словам Бёдскова, Дания "повышает готовность и присутствие" в регионе.

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Министр выступал на пресс-конференции глав оборонных ведомств стран Прибалтики и государств Северной Европы, которая в пятницу проходила на острове Готланд. Стороны в ходе предшествующей конференции встречи обсуждали сотрудничество в сфере обороны. Пресс-конференцию транслировало на видеохостинге YouTube правительство Швеции.

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