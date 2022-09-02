"Дания приняла решение реагировать на российскую активность"

"<...> Здесь, в регионе Балтийского моря, мы видим активность России, и ответом на это должно быть еще более крепкое сотрудничество <...>. Дания, конечно же, приняла решения [реагировать] на российскую активность. Мы заместили F-16 на Борнхольме, мы весьма активны в странах Балтики - там более 1 200 наших военных. Недавно мы приняли участие в патрулировании воздушного пространства Литвы, сейчас участвуем в патрулировании воздушного пространства Польши. В ближайшие дни в Эстонии будут размещены новые войска Дании", - отметил министр.