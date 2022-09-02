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16 минут назад

Дания направила военных в страны Балтии из-за «угрозы» от России

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Власти Дании активно поддерживают и оказывают помощь странам Балтии на фоне активности России в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минобороны страны Мортена Бедскова.

Дания направила военных в страны Балтии из-за «угрозы» от России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра, Дания «приняла решения реагировать на российскую активность» и уже направила более 1200 военных на территории балтийских стран.

«Недавно мы приняли участие в патрулировании воздушного пространства Литвы, сейчас участвуем в патрулировании воздушного пространства Польши. В ближайшие дни в Эстонии будут размещены новые войска Дании», — заявил Бедсков .

Министр также добавил, что в качестве ответных мер на российские действия Дания «повысит готовность и присутствие» в регионе.

Ранее страны Балтии вместе с Польшей и Финляндией заявили о том, что намериваются ограничить въезд россиян на свои территории.

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