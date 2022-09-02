Дания направила военных в страны Балтии из-за «угрозы» от России

Власти Дании активно поддерживают и оказывают помощь странам Балтии на фоне активности России в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минобороны страны Мортена Бедскова.

По словам министра, Дания «приняла решения реагировать на российскую активность» и уже направила более 1200 военных на территории балтийских стран.

«Недавно мы приняли участие в патрулировании воздушного пространства Литвы, сейчас участвуем в патрулировании воздушного пространства Польши. В ближайшие дни в Эстонии будут размещены новые войска Дании», — заявил Бедсков .

Министр также добавил, что в качестве ответных мер на российские действия Дания «повысит готовность и присутствие» в регионе.