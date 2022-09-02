Минобороны РФ сообщило о том, что в Херсонской области Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили американскую противолокационную ракету HARM. Об этом пишет «Лента.ру».

Ведомство уточняет, что ракету сбили системы ПВО в районе Новой Каховки. Также в районах Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области были перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил о прорыве обороны ВСУ на Донбассе. «Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона», – сказал он на селекторном совещании.