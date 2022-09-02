В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Стало известно об уничтожении американской HARM в Херсонской области

Елена Прошина

Минобороны РФ сообщило о том, что в Херсонской области Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили американскую противолокационную ракету HARM. Об этом пишет «Лента.ру».

Ведомство уточняет, что ракету сбили системы ПВО в районе Новой Каховки. Также в районах Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области были перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил о прорыве обороны ВСУ на Донбассе. «Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона», – сказал он на селекторном совещании.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Шойгу уточнил, что Вооруженные силы России и подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР захватили крупный оборонительный узел ВСУ в поселке Пески.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Минобороны России,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители