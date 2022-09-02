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31 минуту назад

Шойгу заявил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ

Елена Прошина

Эшелонированная оборона националистов в Донбассе взломана союзными войсками. Как пишет ТАСС, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы РФ совместно с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели смогли освободить населенный пункт Пески и взять под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Шойгу заявил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр отметил, что бежав с позиций украинская армия оставила много оружия и раненых. Военные медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства отмечал, что одна из ее задач — защита населения Донбасса от зверств киевского режима.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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