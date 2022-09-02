Шойгу заявил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ

Эшелонированная оборона националистов в Донбассе взломана союзными войсками. Как пишет ТАСС, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы РФ совместно с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели смогли освободить населенный пункт Пески и взять под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министр отметил, что бежав с позиций украинская армия оставила много оружия и раненых. Военные медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.