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16 минут назад

В Генштабе Украины подтвердили, что наносили удары по целям в Херсоне и Энергодаре

ТАССиещё 2

Генеральный штаб Украины подтвердил, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре.

Генштаб Украины подтвердил удары по целям в Херсоне и Энергодаре
Фото: ReutersReuters

Как утверждает Генштаб в сообщении, опубликованном в пятницу в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации "Мета", которая признана в РФ экстремистской), речь идет о "точных ударах" якобы по военным целям "в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар".

Утром в четверг в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские силовики начали массированный артиллерийский обстрел жилых районов города и прилегающей к АЭС территории. Как пояснил позднее глава ВГА города Александр Волга, в результате повреждения линий электропередачи на территории города произошел сбой напряжения на линиях электропередачи, ведущих от Запорожской АЭС, в результате чего сработала автоматическая защита на пятом энергоблоке. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на ЗАЭС в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась на аварийный режим, был остановлен пятый энергоблок, а шестой продолжал работать на 60%.

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В четверг миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси смогла добраться до Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре. По словам Гросси, международные инспекторы смогли получить ключевые данные о ситуации на станции и продолжат работу, так как многие вопросы требуют более детального обсуждения. Агентство, как заявил гендиректор, организует постоянное присутствие на ЗАЭС. Он также пообщался с жителями Энергодара, которые вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации против АЭС.

Армия,В мире,Рафаэль Гросси,Евгений Балицкий,МАГАТЭ,Генштаб,
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