Генштаб Украины подтвердил удары по целям в Херсоне и Энергодаре

Генеральный штаб Украины подтвердил, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре.

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Как утверждает Генштаб в сообщении, опубликованном в пятницу в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации "Мета", которая признана в РФ экстремистской), речь идет о "точных ударах" якобы по военным целям "в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар".

Утром в четверг в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские силовики начали массированный артиллерийский обстрел жилых районов города и прилегающей к АЭС территории. Как пояснил позднее глава ВГА города Александр Волга, в результате повреждения линий электропередачи на территории города произошел сбой напряжения на линиях электропередачи, ведущих от Запорожской АЭС, в результате чего сработала автоматическая защита на пятом энергоблоке. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на ЗАЭС в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась на аварийный режим, был остановлен пятый энергоблок, а шестой продолжал работать на 60%.