Генштаб Украины признался в ударах по Энергодару

«Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — сказано в сообщении ведомства.

29 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ совершают новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию и обстреляли Энергодар. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала давать оценку ситуации.