В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

В России рассказали о применении «парадных» танков Украиной

Lenta.ru

Из-за понесенных потерь вооруженные формирования Украины задействовали резервы. К линии боевого соприкосновения перебросили танки Т-64БМ2, которые выпустили небольшой партией. О применении модернизированных машин сообщила «Российская газета».

Отмечается, что партию из 13 танков Т-64БМ2 изготовили для участия в параде в августе 2021 года. После торжеств большую часть модернизированных машин передали 92-й отдельной механизированной бригаде, а три танка, которые находились в Харьковском командном училище, уничтожили ракетным ударом.

WP: ВСУ пытаются спасти РСЗО HIMARS с помощью деревянных копий

Т-64БМ2, который стал развитием советского Т-64Б, получил двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 лошадиных сил, камеру заднего вида, новые прицелы и средства связи.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию российского танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

В июле аналитик Алексей Суконкин сообщил, что переданные Украине польские танки PT-91 построены на основе советских Т-72 «Урал» и соответствуют устаревшим модификациям танка по уровню защищенности.

Армия,В мире,Видео,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители