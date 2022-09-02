Расчеты С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на Дальнем Востоке

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Хабаровском и Приморском краях в рамках учений «Восток-2022», сообщается на сайте Минобороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также зенитчики провели тренировку по отражению авиационного удара.

«Получив сигнал о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, расчеты ЗРС С-400 отработали действия по поиску, обнаружению, классификации и уничтожению средств воздушного нападения. Также военнослужащие выполнили нормативы по приведению вооружения, аппаратуры специальной техники в готовность к отражению налета и к сопровождению групп учебных целей. Электронными пусками ракет расчетами ЗРС были поражены все воздушные цели, вошедшие в зону поражения», — говорится в сообщении.

Учения «Восток-2022» завершатся 7 сентября. Руководит маневрами начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Учебные действия проходят на полигонах «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее ЗРПК «Панцирь-С» подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа на учениях «Восток-2022» «уничтожили» низколетящие малоскоростные цели.