Американский аналитик Эндрю П. Наполитано посвятил одну из своих трансляций на Youtube-канале Judging Freedom ситуации на Украине. Он обсудил с офицером разведки Скоттом Риттером наступление ВСУ, предпринятое в политических целях.

Риттер подчеркнул, что попытка организовать наступление предпринята в политических целях, военного смысла в ней нет. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский пытался создать имидж «сильной Украины, которую поддерживает Запад».

В итоге, пояснил офицер, украинский лидер добился прямо противоположного результата. Тысячи раненых военнослужащих ВСУ являются ярким свидетельством того, что его попытка оказалась неудачной.

Подписчики канала поддержали автора лайками и одобрительными комментариями. Они сообщили, что ценят профессионализм и уровень информированности ведущих. По их мнению, это «редко встречается в наши дни».

Пользователи рассказали, что предпочитают те передачи, в которых слово предоставляется всем сторонам кризиса, но пояснили, что «Скотт Риттер производит впечатление человека, который говорит правду».