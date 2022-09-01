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4 минуты назад

Американский разведчик раскритиковал показательное наступление ВСУ

Илья Родин

Американский аналитик Эндрю П. Наполитано посвятил одну из своих трансляций на Youtube-канале Judging Freedom ситуации на Украине. Он обсудил с офицером разведки Скоттом Риттером наступление ВСУ, предпринятое в политических целях.

Американский разведчик раскритиковал показательное наступление ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Риттер подчеркнул, что попытка организовать наступление предпринята в политических целях, военного смысла в ней нет. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский пытался создать имидж «сильной Украины, которую поддерживает Запад».

На Украине рассказали об огромном числе раненых при контрнаступлении

В итоге, пояснил офицер, украинский лидер добился прямо противоположного результата. Тысячи раненых военнослужащих ВСУ являются ярким свидетельством того, что его попытка оказалась неудачной.

Подписчики канала поддержали автора лайками и одобрительными комментариями. Они сообщили, что ценят профессионализм и уровень информированности ведущих. По их мнению, это «редко встречается в наши дни».

Пользователи рассказали, что предпочитают те передачи, в которых слово предоставляется всем сторонам кризиса, но пояснили, что «Скотт Риттер производит впечатление человека, который говорит правду».

Кроме того, они поблагодарили Наполитано и офицера разведки за значительные усилия в «очень непопулярном виде спорта - распространении здравого смысла».

Армия,Скотт Риттер,Эндрю Наполитано,Владимир Зеленский,
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