Кадыров поблагодарил несущих в Мариуполе службу чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил в своем Telegram-канале чеченских бойцов, несущих службу в Мариуполе. Он отметил, что в республике гордятся каждым из них.
Рамзан Кадыров напомнил, что «сотрудники чеченских силовых подразделений внесли бесценный вклад в дело освобождения Мариуполя от нацистов».
В настоящее время они выполняют в городе поставленные руководством задачи, охраняют важные объекты инфраструктуры, общественный порядок, уточнил глава республики.
Кадыров рассказал, что Мариуполь с рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Во время поездки он встретился с чеченскими бойцами, напомнил им о целях спецоперации.
Кроме того, депутат передал силовикам от Кадырова «искренние слова благодарности за добросовестный и самоотверженный труд», помощь пострадавшему от киевского режима населению.
Глава Чечни подчеркнул, что в республике гордятся бойцами.