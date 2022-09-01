Кадыров поблагодарил несущих в Мариуполе службу чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил в своем Telegram-канале чеченских бойцов, несущих службу в Мариуполе. Он отметил, что в республике гордятся каждым из них.

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Рамзан Кадыров напомнил, что «сотрудники чеченских силовых подразделений внесли бесценный вклад в дело освобождения Мариуполя от нацистов».

В настоящее время они выполняют в городе поставленные руководством задачи, охраняют важные объекты инфраструктуры, общественный порядок, уточнил глава республики.

Кадыров рассказал, что Мариуполь с рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Во время поездки он встретился с чеченскими бойцами, напомнил им о целях спецоперации.

Кроме того, депутат передал силовикам от Кадырова «искренние слова благодарности за добросовестный и самоотверженный труд», помощь пострадавшему от киевского режима населению.