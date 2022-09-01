Минобороны РФ раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС

В Минобороны РФ рассказали о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Военные полагают, что Киев целенаправленно и заблаговременно готовил военную провокацию. Она была сорвана за счет продуманных действий ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

В Минобороны утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский готовил провокацию на ЗАЭС заблаговременно. Это косвенно подтверждается тем, что диверсанты осуществили атаку на станцию в день приезда экспертов МАГАТЭ.

В ведомстве полагают, что отмена визита гендиректора организации Рафаэля Гросси на АЭС 31 августа связана с завершением подготовки операции по захвату станции.

По мнению Минобороны РФ, в случае успеха операции по захвату ЗАЭС, руководитель МАГАТЭ и его коллеги «стали бы «живым щитом» украинских диверсантов». В Киеве полагали, что в таком случае любые ответные действия со стороны ВС РФ стали бы невозможными.

Если бы ВСУ удалось осуществить свою операцию, роль миссии МАГАТЭ сводилась бы к фиксации перехода АЭС к Киеву. СМИ США и Европы немедленно бы выступили с громкими заявлениями и требованиями. В частности, они призвали бы обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг АЭС, пояснили в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что предпринятая ВСУ провокация была сорвана «эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии».