В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
44 минуты назад

Минобороны сообщило об очередном провале ВСУ

Елена Прошина

Минобороны России сообщили о продолжающихся провальных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате действий ВС РФ уничтожено более 350 украинских военнослужащих.

Минобороны сообщило об очередном провале ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняют в ведомстве, авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам ВСУ.

«Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Русские Тишки была сорвана попытка наступления на Харьковском направлении. Потери украинской армии составили более 50 человек. Оставшиеся в живых 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова, однако при выходе к северо-западной окраине Салтовка попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен». Большинство военнослужащих было уничтожено.

Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ пресекли попытку высадки украинских диверсантов в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное. В результате две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители