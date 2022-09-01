Минобороны сообщило об очередном провале ВСУ

Минобороны России сообщили о продолжающихся провальных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате действий ВС РФ уничтожено более 350 украинских военнослужащих.
Как уточняют в ведомстве, авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам ВСУ.
«Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих, - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Русские Тишки была сорвана попытка наступления на Харьковском направлении. Потери украинской армии составили более 50 человек. Оставшиеся в живых 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова, однако при выходе к северо-западной окраине Салтовка попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен». Большинство военнослужащих было уничтожено.
Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ пресекли попытку высадки украинских диверсантов в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное. В результате две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены.