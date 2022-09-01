В Запорожье взяли в плен трех украинских диверсантов

Российские войска взяли в плен троих украинских диверсантов — двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live».
Он уточнил, что 12 диверсантов продолжают вести боевые действия. По словам Рогова, военные ВСУ планировали захватить Запорожскую АЭС к моменту приезда миссии МАГАТЭ.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что высадившийся рядом с Запорожской АЭС десант ВСУ был уничтожен.
1 сентября в 6:20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от ЗАЭС высадились украинские диверсанты, группы которых были блокированы подразделениями Росгвардии и ВС РФ.