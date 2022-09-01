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1 час назад

Власти Запорожья заявили о взятии в плен троих украинских диверсантов

Газета.Ruиещё 1

Российские войска взяли в плен троих украинских диверсантов — двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live».

В Запорожье взяли в плен трех украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что 12 диверсантов продолжают вести боевые действия. По словам Рогова, военные ВСУ планировали захватить Запорожскую АЭС к моменту приезда миссии МАГАТЭ.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что высадившийся рядом с Запорожской АЭС десант ВСУ был уничтожен.

1 сентября в 6:20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от ЗАЭС высадились украинские диверсанты, группы которых были блокированы подразделениями Росгвардии и ВС РФ.

Армия,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,Верховный суд,Росгвардия,МАГАТЭ,
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