"В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизнь. Они нам нужны, чтобы взять с них показания, - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live". - Двенадцать человек еще ведут боевые действия",