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1 час назад

На Запорожье сообщили о взятии в плен трех диверсантов, которые пытались захватить ЗАЭС

ТАССиещё 3

Силовики взяли в плен трех украинских диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС, 12 диверсантов по-прежнему ведут боевые действия. Об этом сообщил в четверг член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов

"В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжелом состоянии"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизнь. Они нам нужны, чтобы взять с них показания, - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live". - Двенадцать человек еще ведут боевые действия",

Ранее в Минобороны России сообщили, что две украинские диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, чтобы предпринять попытку захвата станции. После глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга уточнил, что украинские силовики блокированы в районе дачного поселка, идет огневое поражение и вскоре операция завершится.

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Украинские диверсанты планировали захватить Запорожскую АЭС как раз к моменту приезда миссии МАГАТЭ, уточнил Рогов.

Армия,Владимир Рогов,Минобороны России,МАГАТЭ,
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