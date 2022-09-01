Силовики взяли в плен трех украинских диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС, 12 диверсантов по-прежнему ведут боевые действия. Об этом сообщил в четверг член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов
"В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизнь. Они нам нужны, чтобы взять с них показания, - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live". - Двенадцать человек еще ведут боевые действия",
Ранее в Минобороны России сообщили, что две украинские диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, чтобы предпринять попытку захвата станции. После глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга уточнил, что украинские силовики блокированы в районе дачного поселка, идет огневое поражение и вскоре операция завершится.
Украинские диверсанты планировали захватить Запорожскую АЭС как раз к моменту приезда миссии МАГАТЭ, уточнил Рогов.