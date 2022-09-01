Появление солдат НАТО на Украине может привести к началу ядерной войны. Как сообщает «Лента.ру», об этом предупредили аналитики журнала Foreign Affairs.
Издание поясняет, что в случае гибели или ранения своих военнослужащих Североатлантический альянс будет вынужден ответить. В худшем случае эскалация может привести к полномасштабной войне с применением ядерного оружия.
В публикации авторы отметили, что сейчас страны военного блока пытаются предотвратить подобную ситуацию, но «Запад становится все смелее и активнее».
Напомним, что ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может вступить в НАТО еще до окончания спецоперации России. В Госдуме отметили, что против вступления Киева выступит множество стран, поскольку это приведет к ядерной войне.