В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

В США назвали рискованное действие НАТО на Украине

Никита Бородкин

Появление солдат НАТО на Украине может привести к началу ядерной войны. Как сообщает «Лента.ру», об этом предупредили аналитики журнала Foreign Affairs.

Издание поясняет, что в случае гибели или ранения своих военнослужащих Североатлантический альянс будет вынужден ответить. В худшем случае эскалация может привести к полномасштабной войне с применением ядерного оружия.

В публикации авторы отметили, что сейчас страны военного блока пытаются предотвратить подобную ситуацию, но «Запад становится все смелее и активнее».

Воюющие за ВСУ боевики-чеченцы замечены в Херсонской области

Напомним, что ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может вступить в НАТО еще до окончания спецоперации России. В Госдуме отметили, что против вступления Киева выступит множество стран, поскольку это приведет к ядерной войне.

Армия,Видео,Ольга Стефанишина,НАТО,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители