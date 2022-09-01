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10 минут назад

Вьетнам создал свой плавающий броневик на основе бронемашин СССР

Газета.Ru

Вьетнам создал на основе советских бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-1 и БРДМ-2 собственный броневик XTC-02, его фото появилось в сети, сообщает «Российская газета».

Вьетнам создал свой плавающий броневик на основе бронемашин СССР
Фото: Vietnam Defence/YouTubeVietnam Defence/YouTube

«Вооруженные силы Вьетнама до недавнего времени эксплуатировали в основном легкую колесную бронетехнику советского производства. Однако теперь, по всей видимости, решено провести обновление парка за счет образцов, разработанных собственной оборонной промышленностью. Речь идет о наследнике поставленных СССР броневиков БРДМ-1 и БРДМ-2. На вооружении Народной армии до сих находится сотня таких специальных транспортных средств», — пишет издание.

Отмечается, что XTC-02 проходит испытания на полигоне. Машина может преодолевать вплавь водоемы: в передней части корпуса смонтирован волноотражательный щиток, а сзади должны быть гребные винты. Двигатель расположен спереди. В корме прорезан люк для посадки и высадки военных.

Ранее сообщалось, что «Ремдизель» отправил на испытания первый броневик для спецназа.

До этого в России рассказали, чем БМП-3 ВС России лучше бронемашин ВСУ.

Также на форуме «Армия-2022» показали боевую машину пехоты БМП Б-19 с необитаемым боевым модулем «Эпоха».

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