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1 час назад

В Энергодаре ликвидировали часть бойцов ВСУ

Lenta.ru

Запорожская администрация сообщила о ликвидации минимум 40 бойцов ВСУ в Энергодаре.

Стало известно о ликвидации части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), высадившихся в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает ТАСС.

Утром 1 сентября украинские военные открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару. В администрации города сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела ВСУ.

Армия,Владимир Рогов,
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