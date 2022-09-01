В Энергодаре ликвидировали часть бойцов ВСУ

Запорожская администрация сообщила о ликвидации минимум 40 бойцов ВСУ в Энергодаре.

Стало известно о ликвидации части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), высадившихся в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает ТАСС.