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17 минут назад

Армия Тайваня сбила китайский беспилотник

Никита Бородкин

Вооруженные силы Тайваня сбили китайский беспилотник над островами Цзиньмэнь. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Над островами Цзиньмэнь сбит китайский беспилотник
Фото: ReutersReuters

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня осложнилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на остров. Китай неоднократно предупреждал о жестких ответных мерах, а после начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня, которые неоднократно продлевались.

Вчера военные Тайваня впервые открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника. Инцидент произошел возле острова Цзиньмэнь. Также 31 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена вскоре попросит Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
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