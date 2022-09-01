Над островами Цзиньмэнь сбит китайский беспилотник

Вооруженные силы Тайваня сбили китайский беспилотник над островами Цзиньмэнь. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня осложнилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на остров. Китай неоднократно предупреждал о жестких ответных мерах, а после начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня, которые неоднократно продлевались.