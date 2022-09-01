Над островами Цзиньмэнь сбит китайский беспилотник

Вооруженные силы Тайваня сбили китайский беспилотник. Это произошло над островами Цзиньмэнь. Информацию приводит издание Reuters.
Конфликт вокруг Тайваня и Китая обострился с визитом на остров спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, однако последний с этим не согласен. США поддерживают независимость Тайваня.
Власти КНР заявляют, что визит Пелоси «нарушит территориальную целостность» Китая, вскоре после этого Китай начал на границах с Тайванем военные учения.