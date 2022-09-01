Украинский десант высадился под Энергодаром. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава городской администрации Александр Волга.

«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», — заявил он.

Волга добавил, что сейчас десантников удалось заблокировать в районе дачного поселка, операция по их устранению скоро завершится.

Напомним, что Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар перешли под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. Только за прошедшие сутки ВСУ нанесли более 60 ударов с воздуха и артиллерией.