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52 минуты назад

В Энергодаре заявили о высадке украинского десанта

Никита Бородкин

Украинский десант высадился под Энергодаром. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава городской администрации Александр Волга.

«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», — заявил он.

Волга добавил, что сейчас десантников удалось заблокировать в районе дачного поселка, операция по их устранению скоро завершится.

Напомним, что Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар перешли под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. Только за прошедшие сутки ВСУ нанесли более 60 ударов с воздуха и артиллерией.

В США описали сценарий начала ядерной войны

1 сентября на станцию должна прибыть миссия МАГАТЭ. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявлял, что главная задача инспекторов — оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать обстановку.

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