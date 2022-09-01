В районе Энергодара высадился украинский десант

Под Энергодаром высадился украинский десант. Об этом заявил глава лава военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга, передает РИА «Новости».

Ранее администрация города сообщила, что Вооруженные силы Украины с утра начали массированный обстрел по жилым районам Энергодара в преддверии визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате обстрелов погибли трое, еще один человек пострадал.