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13 минут назад

В районе Энергодара высадился украинский десант

Парламентская газетаиещё 2

Под Энергодаром высадился украинский десант. Об этом заявил глава лава военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга, передает РИА «Новости».

В районе Энергодара высадился украинский десант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее администрация города сообщила, что Вооруженные силы Украины с утра начали массированный обстрел по жилым районам Энергодара в преддверии визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате обстрелов погибли трое, еще один человек пострадал.

«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», — отметил Волга, говоря о высадке украинского десанта.

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Армия,В мире,МАГАТЭ,
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