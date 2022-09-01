В США назвали недопустимое действие Запада на Украине

Появление военных Североатлантического альянса на Украине может вызвать начало ядерной войны, сообщает Foreign Affairs.

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По данным американского издания, в настоящее время Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации вокруг Украины, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Москвой и НАТО. Однако появление войск Альянса в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — меняет расклад.

Это может подтолкнуть российских военных к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих НАТО. Это может привести к ответной реакции Североатлантического альянса, потенциально положив начало серии эскалации, которая в худшем случае может спровоцировать ядерный конфликт.

Журнал призывает избегать данного сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность западных стран в конфликт вокруг Украины. Foreign Affairs считает, что Запад становится смелее и активнее, предоставляя Киеву важную разведывательную информацию и современное вооружение, такое как ракетная система залпового огня HIMARS.