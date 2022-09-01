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1 час назад

В США заявили о непосредственном участии в контрнаступлении Украины

Lenta.ruиещё 7

США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что Вашингтон призвал Киев ограничить операцию по географии и целям, чтобы «избежать рассредоточения и не увязнуть на нескольких фронтах».

Согласно данным источников, украинские власти планировали более широкое контрнаступление, однако его масштабы были сокращены до района Херсона.

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, США консультируются с Украиной по военным вопросам, однако украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям.

Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон

Ранее сообщалось, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли убитыми более 1700 бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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