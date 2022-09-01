В США заявили о непосредственном участии в контрнаступлении Украины

США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что Вашингтон призвал Киев ограничить операцию по географии и целям, чтобы «избежать рассредоточения и не увязнуть на нескольких фронтах».

Согласно данным источников, украинские власти планировали более широкое контрнаступление, однако его масштабы были сокращены до района Херсона.

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, США консультируются с Украиной по военным вопросам, однако украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям.