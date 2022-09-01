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22 минуты назад

CNN: США помогают Украине в планировании контрнаступления

ТАССиещё 3

США участвуют в подготовке Украиной контрнаступления, в частности взаимодействуют с Киевом в планировании операций. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

CNN: США помогают Украине в планировании контрнаступления
Фото: ReutersReuters

"США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <...> не увязнуть на нескольких фронтах", - отмечает телеканал.

По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.

Как заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях.

"Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям", - сказал он.

При этом американское министерство обороны в среду не стало уточнять, ставят ли все еще США своей целью недопущение военного столкновения с Россией на Украине. Так, в пресс-службе Пентагона оставили без ответа вопрос корреспондента ТАСС, является ли - как это неоднократно заявлялось ранее - целью США предотвращение прямой военной конфронтации на Украине между Москвой и Вашингтоном. Минобороны США ограничилось лишь тем, что предоставило ТАСС в связи с этими распространенными телеканалом данными те же слова Райдера.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Армия,В мире,Владимир Путин,Пентагон,ЕС,
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