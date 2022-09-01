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14 минут назад

В МИД КНР заявили об огромных военных расходах США

ТАССиещё 3

Военные расходы Соединенных Штатов превышают совокупные расходы на оборону девяти стран, в число которых входят Россия, Китай, Индия, Франция и Германия. Такие данные привел 26 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В Китае сравнили военные расходы США и других стран
Фото: Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Global Look PressSgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дипломат разместил на свой странице в Twitteer диаграмму американского фонда Питера Петерсона, на которой представлено сравнение оборонных расходов США и девяти других стран. "США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие девять стран вместе взятые", - отметил Чжао Лицзянь.

Согласно приведенным данным, США за 2021 год финансовый год (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) потратили на оборону 801 млрд долларов, при этом Россия, Китай, Индия, Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Республика Корея в совокупности потратили за 2021 год на эти цели 777 млрд долларов. --0--ктд

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