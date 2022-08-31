В Китае сравнили военные расходы США и других стран

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сравнил военные расходы США и других крупных стран. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Фото: Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Global Look Press Sgt. John Schoebel / Keystone Press Agency / Global Look Press

«США тратят на оборону гораздо больше, чем следующие за ними девять стран, вместе взятые», — констатировал китайский дипломат.

По опубликованным данным, за 2021 год Вашингтон потратил на оборону около 800 миллиардов долларов. В то же время совместные расходы Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи за этот же период составили 777 миллиардов долларов.