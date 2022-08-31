В ответ на полеты китайских беспилотных аппаратов (БПЛА) над островом Цзиньмэнь, Тайвань послал собственные БПЛА к военным базам КНДР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
В сеть попало видео, снятое с беспилотного летательного аппарата Тайваня, на котором БПЛА подлетает к одной из военных баз НОАК. Дрон приближается к основному зданию базы достаточно близко, чтобы через камеры можно было детально рассмотреть транспорт, солдат, оборудование и даже развевающийся красный флаг КНР, присутствующий на территории стратегической точки.
Такие действия Тайваня, скорее всего, были предприняты в качестве ответа на приближение китайского дрона к военному посту на одном из островов архипелага Цзиньмэнь, которое произошло 16 августа.
Ранее стало известно, что военнослужащие Тайваня открыли огонь по вновь приближающимся китайским БПЛА.