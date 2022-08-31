В ответ на полеты китайских беспилотных аппаратов (БПЛА) над островом Цзиньмэнь, Тайвань послал собственные БПЛА к военным базам КНДР . Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В сеть попало видео, снятое с беспилотного летательного аппарата Тайваня, на котором БПЛА подлетает к одной из военных баз НОАК. Дрон приближается к основному зданию базы достаточно близко, чтобы через камеры можно было детально рассмотреть транспорт, солдат, оборудование и даже развевающийся красный флаг КНР, присутствующий на территории стратегической точки.