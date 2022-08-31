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1 час назад

В США заметили самолет с новой ракетой

Lenta.ru

Истребитель Военно-морских сил (ВМС) США F/A-18F Super Hornet с новой версией противорадиолокационной ракеты AGM-88G заметили в небе над базой Пойнт-Мугу. На фотографии самолета обратило внимание американское издание The Drive.

В США заметили самолет с новой ракетой
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что полученные снимки позволяют рассмотреть ракету AGM-88G (AARGM-ER), которая отличается от базовой версии увеличенной скоростью и дальностью полета. ВМС планируют достичь начальной боевой готовности AGM-88G в 2023 финансовом году.

На ракету нанесли желтую полосу, которая указывает на наличие боевой части. Новый боеприпас предназначен для обнаружения и поражения радаров систем противовоздушной обороны противника. AARGM-ER получила новый двигатель и рулевые поверхности в задней части. В публикации предположили, что появление самолета с новой ракетой над Пойнт-Мугу говорит о завершающем этапе испытаний.

В июне издание Defense News сообщило, что Военно-воздушные силы США заключили контракт на разработку новой ракеты для истребителя пятого поколения F-35. При создании оружия используют опыт, полученный в ходе работы над AGM-88G.

В феврале стало известно, что в США провели вторые летные испытания ракеты AARGM-ER. Боеприпас успешно поразил наземную цель.

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