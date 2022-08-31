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32 минуты назад

Военные Тайваня открыли огонь по китайским БПЛА

Илья Родин

Военнослужащие Тайваня ведут постоянный контроль за воздушным пространством острова. В среду, 31 августа, они зафиксировали приближение к архипелагу Цзиньмэнь трех китайских БПЛА и открыли по ним предупредительный огонь. Об этом пишет ЦНА со ссылкой на оборонное ведомство.

Военные Тайваня открыли огонь по китайским беспилотникам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что китайские беспилотники приблизились к островам Дадань, Цаоюй и Леюй. Расчеты ПВО в целях пресечения провокации выпустили сигнальные ракеты, а затем произвели предупредительные выстрелы боевыми патронами по курсу дронов.

В США захотели продать оружие Тайваню на $1,1 млрд

После этого, летательные аппараты развернулись и направились в сторону китайского города Сямэнь.

Ранее сообщалось, что военным Тайваня предписывалось не реагировать на действия НОАК, сохранять спокойствие и выдержку. Вчера, 30 августа, глава государства Цай Инвэнь призвала принять все необходимые меры для того, чтобы прекратить полеты БПЛА над островом.

Армия,В мире,Цай Инвэнь,
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