Военные Тайваня открыли огонь по китайским беспилотникам

Военнослужащие Тайваня ведут постоянный контроль за воздушным пространством острова. В среду, 31 августа, они зафиксировали приближение к архипелагу Цзиньмэнь трех китайских БПЛА и открыли по ним предупредительный огонь. Об этом пишет ЦНА со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечается, что китайские беспилотники приблизились к островам Дадань, Цаоюй и Леюй. Расчеты ПВО в целях пресечения провокации выпустили сигнальные ракеты, а затем произвели предупредительные выстрелы боевыми патронами по курсу дронов.

После этого, летательные аппараты развернулись и направились в сторону китайского города Сямэнь.