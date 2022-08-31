Тайвань намерен закупить в США 29 реактивных систем HIMARS

Тайвань намерен закупить в США 29 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS - на 18 больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщило в среду центральное информационное агентство острова.

Фото: U.S. Department of Defense U.S. Department of Defense

Выделение средств на эти цели заложено в оборонном бюджете на следующий год, представленном на рассмотрение Законодательного юаня (парламента).

Вместе с тем военное ведомство Тайваня планирует заказать 84 управляемые ракеты серии ATACMS вместо 64 планировавшихся до этого, а также еще 864 высокоточные ракеты, которые могут быть использованы системой HIMARS. В общей сложности на эти цели отводится $1 млрд. Тайбэй рассчитывает получить первую партию из 11 РСЗО в 2024 году после размещения заказа.

Ранее Тайвань намеревался приобрести в США 40 самоходных гаубиц M-109A6, однако отказался от этих планов после уведомления Вашингтона о задержке этих поставок до 2026 года.

На прошлой неделе правительство острова инициировало повышение оборонного бюджета на следующий год на 13,9%, до 586,3 млрд тайваньских долларов ($19,4 млрд). Это мотивировано растущей военной угрозой со стороны материкового Китая. Напряженность вокруг Тайваня резко усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Вслед за этим остров посетили еще несколько американских делегаций, что повлекло продолжение маневров.