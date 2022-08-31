В Швеции раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

«Правительство Швеции предоставляет седьмой пакет военной помощи Украине с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон. И это не последний пакет. Шведское управление оборонной техники и Вооруженные силы оценят возможность предоставления Швецией артиллерийского Archer, противовоздушной обороны RBS70 и других видов вооружения. Швеция вместе с Украиной», — сообщает Линде в своем аккаунте.