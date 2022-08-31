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10 минут назад

В Швеции раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

Ura.Ru

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила о выделении правительством седьмого пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов шведских крон. Заявление было сделано Линде в своем аккаунте Twitter (запрещен на территории России).

В Швеции раскрыли содержание нового пакета помощи Украине
Фото: ura.ruura.ru

«Правительство Швеции предоставляет седьмой пакет военной помощи Украине с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон. И это не последний пакет. Шведское управление оборонной техники и Вооруженные силы оценят возможность предоставления Швецией артиллерийского Archer, противовоздушной обороны RBS70 и других видов вооружения. Швеция вместе с Украиной», — сообщает Линде в своем аккаунте.

Европа активно поставляет оружие украинской стороне после начала Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса. Ранее сообщалось об истощении в Европе из-за поставок оружия Украине.

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