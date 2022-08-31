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18 минут назад

«Военкоры Русской весны»: три батальона ВСУ пытаются наступать в сторону Херсона

Lenta.ru

Украинские военные пытаются прорваться в Херсон. На южном направлении все еще продолжаются интенсивные бои. Такие подробности о попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее стало известно, что бывший российский десантник Павел Филатьев, который в составе ВС России принимал участие в штурме Херсона, бежал во Францию. Он опасается, как уточняется, уголовного преследования после критики российских военных.

Минобороны раскрыло потери ВСУ в провальном наступлении

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,Видео,Верховный суд,
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