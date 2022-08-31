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56 минут назад

Пушилин: на Украину завезли дальнобойные ракеты для HIMARS

Алиса Селезнёва

Часть дальнобойных ракет для американских реактивных систем залпового огня HIMARS уже находится на территории Украины. Об этом заявил сегодня глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Пушилин: на Украину завезли дальнобойные ракеты для HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», - пояснил он в эфире Первого канала.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США несколько месяцев поставляли на Украину оружие для контрнаступления. По словам источника, Киев просил конкретное вооружение и американские власти выполнили многие из этих запросов. Боеприпасы и вооружение отправляли в рамках пакетов военной помощи.

При этом, по информации СМИ, Вашингтон отказывался поставлять Украине ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются для стрельбы на дальность до 300 км. Киеву вместе с HIMARS поставлялись боеприпасы GMLRS, эффективная дальность которых составляет до 80 км.

Эксперты отмечали, что только РСЗО HIMARS из всего поставленного Украине западными странами оружия смогли полномасштабно показать свои возможности. Их применение в настоящее время приносит определенный оперативно-тактический эффект. При этом ВКС РФ целенаправленно уничтожают склады с боеприпасами для артиллерии и HIMARS.

Армия,Денис Пушилин,Первый канал,
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