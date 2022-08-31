Пушилин: на Украину завезли дальнобойные ракеты для HIMARS

Часть дальнобойных ракет для американских реактивных систем залпового огня HIMARS уже находится на территории Украины. Об этом заявил сегодня глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», - пояснил он в эфире Первого канала.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США несколько месяцев поставляли на Украину оружие для контрнаступления. По словам источника, Киев просил конкретное вооружение и американские власти выполнили многие из этих запросов. Боеприпасы и вооружение отправляли в рамках пакетов военной помощи.

При этом, по информации СМИ, Вашингтон отказывался поставлять Украине ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются для стрельбы на дальность до 300 км. Киеву вместе с HIMARS поставлялись боеприпасы GMLRS, эффективная дальность которых составляет до 80 км.