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38 минут назад

США построят фрегат-охотник за подлодками

Газета.Ruиещё 1

США начнут строительство первого фрегата класса Constellation для ВМС США на верфи Fincantieri Marinette Marine, сообщает Defense News со ссылкой на представителей ВМС США.

США построят фрегат-охотник за подлодками
Фото: Mike Blake/ReutersMike Blake/Reuters

Первый фрегат класса Constellation, который станет охотником за подводными лодками, планируют передать флоту в 2026 году. Корабль получит боевую информационно-управляющую систему Aegis Baseline 10.

Фрегаты типа FREMM предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабль несет артиллерийские установки, противокорабельные и зенитные ракеты. Эти фрегаты получат новый гребной винт, удлиненный корпус и установку вертикального пуска Mk 41.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе попытался захватить беспилотный катер Saildrone Explorer 5-го флота ВМС США.

До этого США заказали подводный беспилотник Orca («Косатка»), который сможет устанавливать мины в труднодоступных районах Мирового океана.

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