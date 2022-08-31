США построят фрегат-охотник за подлодками

США начнут строительство первого фрегата класса Constellation для ВМС США на верфи Fincantieri Marinette Marine, сообщает Defense News со ссылкой на представителей ВМС США.

Фото: Mike Blake/Reuters Mike Blake/Reuters

Первый фрегат класса Constellation, который станет охотником за подводными лодками, планируют передать флоту в 2026 году. Корабль получит боевую информационно-управляющую систему Aegis Baseline 10.

Фрегаты типа FREMM предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабль несет артиллерийские установки, противокорабельные и зенитные ракеты. Эти фрегаты получат новый гребной винт, удлиненный корпус и установку вертикального пуска Mk 41.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе попытался захватить беспилотный катер Saildrone Explorer 5-го флота ВМС США.