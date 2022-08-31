ПВО в Крыму перестроят для борьбы с украинскими беспилотниками

«Эта «дронная» система терроризма, которая сейчас стала [применяться], год назад никто не думал, что она будет основной. Система ПВО была выстроена на тяжелые виды вооружений – самолеты, ракеты и так далее. Сейчас это перестраивается», – передает ТАСС слова Константинова.