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1 час назад

ПВО в Крыму решили перестроить для борьбы с украинскими беспилотниками

Деловая газета "Взгляд"

Российская система ПВО, действующая в Крыму, перестраивается с учетом применения вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников, заявил председатель госсовета региона Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

ПВО в Крыму перестроят для борьбы с украинскими беспилотниками
Фото: ТАССТАСС

«Эта «дронная» система терроризма, которая сейчас стала [применяться], год назад никто не думал, что она будет основной. Система ПВО была выстроена на тяжелые виды вооружений – самолеты, ракеты и так далее. Сейчас это перестраивается», – передает ТАСС слова Константинова.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что на территории полуострова с 2014 года продолжается работа по пресечению попыток совершения терактов со стороны Киева.

«Ни у кого нет никакого расслабления. И паники никакой нет. Мы доверяем Черноморскому флоту. Бывают сложности, новые способы ведения боевых действий подсказывают новые задачи», – добавил спикер регионального парламента.

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Крым и Севастополь в последние недели несколько раз подверглись атакам. Российская система ПВО успешно перехватила большинство целей, выпущенных вооруженными силами Украины по территории Крыма.

Ранее система противовоздушной обороны днем сработала в районе Севастополя, был сбит украинский беспилотник.

Напомним, последние несколько недель Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи.

Армия,Владимир Константинов,
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