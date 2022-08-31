ПВО в Крыму перестроят для борьбы с украинскими беспилотниками

Российская система ПВО, действующая в Крыму, перестраивается с учетом применения вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников, заявил председатель госсовета региона Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».
«Эта «дронная» система терроризма, которая сейчас стала [применяться], год назад никто не думал, что она будет основной. Система ПВО была выстроена на тяжелые виды вооружений – самолеты, ракеты и так далее. Сейчас это перестраивается», – передает ТАСС слова Константинова.
Председатель регионального парламента подчеркнул, что на территории полуострова с 2014 года продолжается работа по пресечению попыток совершения терактов со стороны Киева.
«Ни у кого нет никакого расслабления. И паники никакой нет. Мы доверяем Черноморскому флоту. Бывают сложности, новые способы ведения боевых действий подсказывают новые задачи», – добавил спикер регионального парламента.
Крым и Севастополь в последние недели несколько раз подверглись атакам. Российская система ПВО успешно перехватила большинство целей, выпущенных вооруженными силами Украины по территории Крыма.
Ранее система противовоздушной обороны днем сработала в районе Севастополя, был сбит украинский беспилотник.
Напомним, последние несколько недель Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи.